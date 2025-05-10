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Alanya'da Turistle Otonun Çarpıştığı Kazada İki Kişi Hayatını Kaybetti

Alanya'da Turistle Otonun Çarpıştığı Kazada İki Kişi Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Olayda ölenlerden biri Polonya vatandaşı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada Özgür Süleyman Yılmaz (30) ve Polonya uyruklu Wieslaw Kazimiers Budzanowski (64) yaşamını yitirdi, 5'i yabancı 7 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. R.G. (62) idaresindeki 07 BZY 296 plakalı tur minibüsü, kavşaktan dönerken, Özgür Süleyman Yılmaz'ın kullandığı 07 BYC 436 plakalı otomobille çarpıştı. Özgür Süleyman Yılmaz ile servis aracındaki Polonya uyruklu Wieslaw Kazimiers Budzanowski, olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüsün sürücüsü R.G. ile otomobildeki S.Y. (22) ve turistler Hollanda uyruklu H.A.E.M.V.D.B. (57), G.J.V.R. (61) ile Polonya uyruklu M.K.P. (39), Z.K.P. (36) ve L.P. (4) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Sürücü R.G. tedavisinin ardından Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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