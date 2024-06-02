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Alanya'da tur teknesinde yunus gösterisi

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Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıkan turistler, yunusların gösterisini izledi. Yunuslar, tekneyle yarışarak eğlenceli anlar yaşattı.

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknesindeki turistler, yunusların gösterisini izledi.

Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıkan yerli ve yabancı turistler, yunuslarla karşılaştı. Aniden ortaya çıkan altı yunus, tekneyle yarışmaya başladı.

Turistler, dakikalarca teknenin yanı başında yüzen yunusları izledi, alkışlayarak sevinç gösterisinde bulundu. Eğlenceli görüntülerin yaşandığı olayda yunuslar, bir süre sonra teknenin yanından ayrıldı.

Tekneye eşlik eden yunusların görüntüleri cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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