Alanya'da Tur Minibüsü ile Tır Çarpıştı: 2 Ölü, 12 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, tur minibüsünün tırla çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin tur minibüsü şoförü ve Ukrayna uyruklu rehber olduğu belirlendi. Yaralılar ise Alanya ve Manavgat ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.