Alanya'da Tur Minibüsü ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 11 Yaralı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, tur minibüsünün tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Kaza sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, tur minibüsünün tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Okurcalar Mahallesi E400 yolunda, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 K 0848 tur minibüsü, trafik ışıklarındaki 34 AHB 93 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre minibüsteki 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel