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Alanya'da Tur Midibüsleri Çarpıştı: 12 Yaralı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde turistleri taşıyan iki midibüs çarpıştı, 12 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde turistleri taşıyan iki midibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Mehmet K. (53) yönetimindeki 07 BPS 627 plakalı tur midibüsü, İncekum Mahallesi D-400 karayolunda Turgay Y'nin (33) kullandığı 29 S 0073 plakalı tur midibüsüyle çarpıştı.

Kazada, Mehmet K. ile her iki midibüste bulunan 11 yabancı uyruklu turist yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel

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