Alanya'da Tünel Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin tüneldeki bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada sürücü Ahmet Göknar ve otomobilde bulunan Ali Kaya yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin tüneldeki bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Ahmet Göknar (48) idaresindeki 07 YIY 52 plakalı otomobil, Elikesik Mahallesi D-400 kara yolundaki tünelde bulunan bariyerlere çarparak takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Göknar ile otomobildeki Ali Kaya'nın (48) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenazeler, yapılan incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel