Alanya'da trafikte çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Antalya'nın Alanya ilçesinde trafikte iki motosiklet sürücüsü arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde trafikte sürücüler arasında çıkan yumruklu kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Konaklı Mahallesi'nde isimleri henüz belirlenemeyen iki motosiklet sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi sonucu iki sürücü yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Çevredekilerin müdahalesiyle sona eren kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntüde iki sürücünün yaşadıkları tartışmanın ardından birbirlerine yumrukla vurdukları görüldü.