Alanya'da Trafik Tehdidine 21 Bin Lira Ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde, trafikte tehlikeli hareketler yapan iki sürücüye 21 bin 694 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kask takmadan motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye atan sürücünün kimliğini belirledi.

Ekipler, sürücüye 12 bin 427 lira ceza uygularken, sürücü belgesini de kalıcı olarak iptal etti.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri ise denetim sırasında Konaklı Mahallesi'nde tek yolda ters istikamette seyreden cipi tespit etti.

Jandarma, araç plakasına 9 bin 267 lira cezai işlem uyguladı.