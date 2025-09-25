Haberler

Alanya'da Trafik Tartışması: Safari Araç Sürücüsü Gözaltına Alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, trafik nedeniyle tartışma yaşayan safari aracı sürücüsü A.F.O., Ukraynalı sürücünün aracına zarar vererek gözaltına alındı. Daha sonra serbest bırakılan A.F.O.'ya para cezası uygulanmadı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde trafikte tartıştığı Ukraynalı sürücünün önünü kesip, aracının camını yumruklayan safari aracı sürücüsü A.F.O. (36) gözaltına alındı. İfadesi alınan A.F.O., sevk edildiği adliyede savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. Aracıyla yolda ilerleyen Ukraynalı A.P. ile turistlerin bulunduğu safari aracının sürücüsü A.F.O. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre safari aracının sürücüsü A.F.O. önce Ukraynalı sürücünün aracına çarptı daha sonra önünü kesip durdurdu. Araçtan inen A.F.O. küfrederek, A.P.'nin aracının camını yumrukladı. Yoldan geçen bir kişinin sakinleştirmeye çalıştığı A.F.O. daha sonra aracına binerek, ayrıldı. A.P. ise olayı cep telefonuyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında A.F.O. bugün polis tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edilen A.F.O., ifadesi sonrası savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Diğer yandan A.F.O.'ya karşı tarafın masraflarını karşılaması koşuluyla herhangi bir para cezası uygulanmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
