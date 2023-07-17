Alanya'da trafik kazasında İrlandalı motosiklet sürücüsü ve oğlu hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında İrlandalı motosiklet sürücüsü ve oğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 15.30 sıralarında Kargıcak Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alanya istikametinden Mersin'e doğru seyir halinde olan C.K yönetimindeki 65 BJ 286 plakalı yolcu otobüsü, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Eoin Fıtzpatrick (36) yönetimindeki motosiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Eoin Fıtzpatrıck (36) ve yanında bulunan oğlu Dylan Fıtzpatrıck'ın (10) hayatını kaybettiğini belirledi. Feci kazada hayatını kaybedenlerin İrlanda nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenilirken, otobüs sürücüsü C.K. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA