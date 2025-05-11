Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız

Putin'in tarihi İstanbul çağrısına Erdoğan'dan ilk yorum
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'te
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli

Destici'den idam çağrısı: 2 suç için mutlaka geri getirilmeli
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı

Kontrollü yıkım dedikleri buysa vay vatandaşın haline

Alanya'da Trafik Kazası: 30 Yıl Sonra İki Babaanne Oğul Aynı Kaderi Paylaştı

Alanya'da Trafik Kazası: 30 Yıl Sonra İki Babaanne Oğul Aynı Kaderi Paylaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da turistleri taşıyan bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 30 yaşındaki Özgür Süleyman Yılmaz yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın babası da 30 yıl önce benzer bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Özgür Süleyman Yılmaz'ın (30) babası Süleyman Yılmaz'ın da 30 yıl önce trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı.

Kaza, 10 Mayıs'ta saat 03.00 sıralarında, Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. R.G. (62) idaresindeki 07 BZY 296 plakalı tur minibüsü, kavşaktan dönerken Özgür Süleyman Yılmaz'ın kullandığı 07 BYC 436 plakalı otomobille çarpıştı. Yılmaz ile servis aracındaki Polonya uyruklu Wieslaw Kazimiers Budzanowski, kazada hayatını kaybetti, 5'i yabancı, 7 kişi ise yaralandı.

ÖLEN BABASININ ADI VERİLMİŞ

Turizmci Özgür Süleyman Yılmaz'ın babası Süleyman Yılmaz'ın da 30 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Süleyman Yılmaz, 1995 yılında Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirince o dönem 3 aylık olan oğullarına babasının adının verildiği kaydedildi.

Özgür Süleyman Yılmaz'ın Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde tekstil sektöründe turizme yönelik ürünler satan bir iş yeri olduğu öğrenildi. Manavgat ve Alanya'da da mağazaları bulunan Yılmaz'ın cenazesi, dün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çandır Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak Osimhen hamlesi

Osimhen'in bonservisini almak için İtalyan ekibinin kapısını çaldılar
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor

Bazı memurluklara yaş sınırı geliyor
Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var

Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin bir şartı var
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim

Bakan Şimşek'ten net mesaj: Gerekli tüm adımları atacağız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.