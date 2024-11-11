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Alanya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Alanya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrilen otomobilin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

A.A.Y. yönetimindeki 07 NRJ 12 plakalı otomobil, Sugözü Mahallesi Çevre Yolu'nda kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan Şaban O. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü A.A.Y. ile F.U. ve T.U. yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şaban O'nun cenazesi, incelemenin tamamlanmasının ardından morga gönderildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
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