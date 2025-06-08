Alanya'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Alanya'da Trafik Kazası: 1 Ölü
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Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 41 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazada, motosikletin bir otomobile çarpmasının ardından başka bir otomobil de motosiklete çarptı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Gürkan Genç (41) yönetimindeki 54 AHD 283 plakalı motosiklet, Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda duraklayan İ.B. (43) yönetimindeki 10 SF 464 plakalı otomobile çarparak yola savruldu.

Genç'e aynı yönde giden M.F.M. (53) yönetimindeki 42 BBZ 208 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekiplerince yapılan işlemlerinin ardından otomobil sürücülerinden İ.B. gözaltına alındı, M.F.M. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
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