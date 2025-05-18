Alanya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Alanya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 21 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, 19 yaşındaki yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Arda Dönmez'in (21) kullandığı 07 BDJ 744 plakalı otomobil, Yalçı Mahallesi Kuş Yuvası mevkisinde uçuruma devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, sürücü Dönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçta yolcu olarak bulunan yaralı M.K. (19) hastaneye kaldırıldı.

Dönmez'in cenazesi incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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