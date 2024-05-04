Alanya'da trafik kavgasında okul servisinin camı kırıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafikte çıkan kavgada, okul servisinin camının sopayla kırılmasına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

Dün trafikte yol verme tartışması sonucu çıkan kavgada, içerisinde öğrencilerin olduğu servis aracının camını sopayla kıran F.S. ile babası M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dinek Mahallesi'nde dün trafikte yaşanan yol verme tartışmasının kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ş'nin kullandığı servis aracını durduran F.S. otomobilinden aldığı sopayla öğrencilerin içinde olduğu servis aracının camını kırmış, çevredekilerin araya girmesiyle F.S. ile babası M.S. bölgeden uzaklaştırılmıştı. Daha sonra ise şüpheli baba ve oğlu polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.