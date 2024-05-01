Üye Girişi
Haberler

Alanya'da Trafik Denetimlerinde 42 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya Kaymakamlığı, polis ve jandarmanın trafik denetimlerinde 42 milyon 468 bin 437 lira cezai işlem uygulandığını açıkladı. Denetimlerde toplamda 86 bin 305 araç ve 22 bin 720 motosiklet kontrol edildi.

Alanya Kaymakamlığı, polis ve jandarmanın trafik denetimlerinde 42 milyon 468 bin 437 lira cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede 7 Mart-30 Nisan'da emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleşen trafik kontrollerinde 86 bin 305 araç ve 22 bin 720 motosiklet denetlendi.

Çalışmalarda, 675 araç ve 444 motosiklet trafikten men edildi, 11 bin 819 sürücüye, ceza yazıldı, 360 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Jandarma ve emniyet bölgelerinde belirtiler tarihler arasındaki denetimlerde sürücülere toplam 42 milyon 468 bin 437 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Jandarma trafik Alanya Güvenlik Ceza Trafik Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Mayıs Çarşamba EFT-HAVALE işlemi yapılır mı? 1 Mayıs'ta FAST ile para gönderilir mi? 1 MAYIS İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ | 1 Mayıs vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu? Hangi vapur hatları iptal edildi? Bahar 11. bölüm izle! Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? 1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs'ta otobüsler, Marmaray, vapurlar, tramvay bedava mı? 1 MAYIS BANKALAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu? 1 Mayıs AVM'ler ve marketler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta AVM'ler ve marketlerin çalışma saatleri 2024! Resmi Gazete bugün (1 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI 2024! 1 Mayıs sözleri neler? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sözleri! Anlamlı, kısa ve yeni 1 Mayıs mesajları... Steam çöktü mü? 1 Mayıs Çarşamba Steam sorun mu var? 1 Mayıs'ta ne oldu? 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı? 1 Mayıs belediye tatil mi? Belediyelerde 1 Mayıs tatil mi? 1 Mayıs maaş yatar mı, 1 Mayıs'ta maaş hesaba geçer mi? 1 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 1 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title