Alanya'da Trafik Denetimlerinde 2140 Cezai İşlem Uygulandı
Alanya Kaymakamlığı, 12-13 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2140 sürücü ve yolcuya ceza uygulandığını duyurdu. 74 araç trafikten men edilirken, 26 sürücünün ehliyeti de alınmış.
Alanya Kaymakamlığı, polis sorumluluk alanlarında gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 140 sürücü ve yolcuya cezai işlem uygulandığını bildirdi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede 12-13 Temmuz'da emniyet ekiplerince 2 bin 70 araç ve sürücüsü denetlendi.
Denetimlerde 2 bin 140 sürücü ve yolcuya, trafik kuralları ihlallerinden cezai işlem uygulandı.
Ekiplerce, 74 araç trafikten men edilirken, 26 sürücünün ehliyetine de el konuldu.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel