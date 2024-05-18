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Alanya'da Ters Yönde İlerleyen Otomobil Kameraya Yansıdı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, 07 ADT 330 plakalı otomobilin ters yönde seyrettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Trafik güvenliğinin tehlikeye atıldığı olayın ardından, sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin ters yönde ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 07 ADT 330 plakalı otomobil, ters yönde seyretti.

Trafik güvenliğinin tehlikeye atıldığı o anlar, başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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