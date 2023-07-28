Alanya'da Telefon Dolandırıcısı Yakalandı

Alanya'da kendisini polis olarak tanıtan bir şüpheli, telefon dolandırıcılığı yaparken jandarma tarafından yakalandı. Şüpheli, kimliğinin terör örgütleri tarafından kullanıldığını söyleyerek bir kişiden 70 bin Euro ve 1 kilo altın almaya çalışıyordu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcısı jandarma tarafından yakalandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; Antalya İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Alanya'da kendisini polis olarak tanıtan bir şüphelinin telefon dolandırıcılığı yaptığını tespit etti. Telefonla aradığı kişiye, kimliğinin terör örgütleri tarafından kullanılmakta olduğunu söyleyip, 70 bin Euro ve 1 kilo altınını almaya çalıştığı belirlenen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı. (DHA)