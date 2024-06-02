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Alanya'da Tehlikeli Motosiklet Hareketleri Kamerada

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Alanya'nın Alanya ilçesinde ön tekerleğini havaya kaldırdığı motosikletini ayakta süren sürücünün trafikteki tehlikeli hareketleri cep telefonuyla kaydedildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ön tekerleğini havaya kaldırdığı motosikletini ayakta süren sürücünün trafikteki tehlikeli hareketleri cep telefonuyla kaydedildi.

Henüz kimliği öğrenilemeyen sürücü, Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda trafiğin aktığı sırada motosikletinin ön tekerleğini havaya kaldırarak, tek tekerlek üzerinde bir süre ilerledi.

Motosikletin üzerinde ayağa kalkarak, tek tekerlek üzerinde tehlikeli hareketler sergileyen sürücünün bu anları, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde, bir ayağını motosikletin koltuğuna koyarak ayakta duran sürücünün, ön tekerleğini havaya kaldırdığı motosikleti sürmesi yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Alanya Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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