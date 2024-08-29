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Alanya'da Tatilde Kadının Başına Baca Kapağı Düştü, Yaşamını Yitirdi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin havuzunun kenarında başına baca kapağı düşmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından aile, otel sahibi ve işletmecilerden davacı ve şikayetçi oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin havuzunun kenarında başına baca kapağı düşmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti.

Hakkari'den eşi ve 2 çocuğuyla Alanya ilçesine tatile gelen Hanım Kaya Orakcı'nın başına havuz kenarında oturduğu sırada rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan baca kapağı düştü. Ağır yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Orakcı, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Orakcı'nın cenazesi yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere hava yolu ile memleketi Hakkari'ye gönderilecek. Orakcı'nın cenazesini almaya gelen yakınları, Adli Tıp Kurumu önünde üzüntü yaşadı.

Orakcı'nın Hakkari'de aile hekimliğinde hemşire olarak çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan Orakcı'nın ölümünün ardından aile, otel sahibi ve işletmecilerden davacı ve şikayetçi olurken, jandarma tarafından gözaltına alınan otel müdürü M.D. ise ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Konaklı Mahallesi'ndeki otelde tatil yapan Hanım Kaya Orakcı (37), havuz bölümünde sandalyede oturduğu sırada, otelin çatısından yaklaşık 20 metre yükseklikten başına baca kapağı düşmüş, ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılmıştı. Kaza anı da otelin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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