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Alanya'da tatil yapan Rus turist otelde hayatını kaybetti

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Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde fenalaşan Rus turist, hastanede hayatını kaybetti. Tatilini geçirdiği otelde odasında fenalaşan turist, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde fenalaşan Rus Turist, hastanede hayatını kaybetti.

Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Rus turist Valdas Labanauskas (62) odasında fenalaştı.

Eşinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Labanauskas, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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