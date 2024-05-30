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Alanya'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın ardından B.K. isimli şüpheli, tabancayla Y.A'ya ateş etti. Y.A. karnı ve sağ bacağından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Şüpheli B.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir evin balkonunda, aralarında husumet bulunan B.K. ile Y.A. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.K. tabancayla Y.A'ya ateş etti.

Karnı ve sağ bacağından yaralanan Y.A, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

B.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Antalya Alanya Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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