Alanya'da tartıştığı iş arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir iş yerinde çıkan tartışmada, H.Y. isimli zanlı, iş arkadaşı Z.S.F.'yi bıçakla sırtından yaraladı. Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi olduğu belirtildi. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.