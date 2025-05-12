Alanya'da Tartışma Sonucu 3 Kişi Tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir tartışma sonucu av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybeden Harun Köleoğlu'nun davasında 5 kişi gözaltına alındı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde Harun Köleoğlu'nun çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişi, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden A.A., babası M.A. ve olayla ilgisi olduğu öğrenilen Harun Köleoğlu'nun abisi E.K. tutuklandı, M.T. ve M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber- Kamera: Alkın BİRİCİK
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel