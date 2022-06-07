Alanya'da tarihi kale bölgesinde çevre temizliği yapıldı - Haberler

Alanya'da tarihi kale bölgesinde çevre temizliği yapıldı Alanya Müze Müdürlüğünce 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Alanya Kalesi'nde çevre temizliği etkinliği yapıldı. Alanya Müze Müdürlüğünce 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Alanya Kalesi'nde çevre temizliği etkinliği yapıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor il Müdürlüğü iş birliğinde Alanya Müzesi'nin de katkılarıyla Alanya Kalesi ve çevresinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne dikkati çekmek için atıklar toplantı. Etkinliğe katılanlar 'Çevremizi temiz tutalım, kültürel mirasımızı koruyalım' yazılı pankartlar taşıdı. Öğrenci ve kurum çalışanların katılımıyla gün boyunca çevre temizliği yapılırken, toplanan çöpler, Alanya Belediyesinin temizlik birimlerine teslim edildi. AA / Mustafa Kurt - Güncel Dünya Çevre Günü Alanya Güncel Haberler

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