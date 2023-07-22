Alanya'da tankerin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde tankerin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Alanya'nın Yeşilöz Mahallesi Keşefli mevkiinde meydana geldi. Gazipaşa'dan Alanya istikametine doğru seyir halinde olan Mehmet Y. (37) idaresindeki 42 GR 093 plakalı tanker, aynı istikamette seyir halinde olan Süleyman T. idaresindeki 07 HZN 01 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 07 HZN plakalı araç sürücüsü Süleyman T. (63) ve araçta yolcu olarak bulunan Mustafa A. (76) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Alanya'da özel bir hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA