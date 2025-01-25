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Alanya'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Alanya'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde yol kenarındaki kayaya çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Hüseyin K. (53) ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yol kenarındaki kayaya çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Hüseyin K. (53) idaresindeki 07 UP 419 plakalı otomobil, Büyükhasbahçe Mahallesi'nde yol kenarındaki kayaya çarparak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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