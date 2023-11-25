Alanya'da şüpheli paket fünyeyle patlatıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bomba imha ekiplerinin fünyeyle patlattığı şüpheli paket boş çıktı. Hacet Meydanı'nda meydana gelen olayda, şüpheli bir paket tespit edilmesi üzerine olay yerine hemen polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik tedbirleri alınıp meydana bomba imha ekipleri çağrıldı. Uzman ekipler şüpheli paketi fünye ile patlattı. Yapılan inceleme sonucunda, paketin içinin boş olduğu ortaya çıktı. Olayda ekipler, bölgedeki güvenlik önlemleri etkili şekilde uygularken halkın güvenliği de sağlandı. Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntüde şüpheli paketi, "Şimdi patlatacaklar" dediği, ardından da patlatılma anındaki ses duyuluyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel