Alanya'da sulama havuzunda bir kadının cansız bedeni bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Çamlıca Mahallesi'nde bir evin önündeki sulama havuzunda bir kadının cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekipler, cesedin evin sahibi olan 62 yaşındaki Havva Sönmez'e ait olduğunu belirledi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde sulama havuzunda bir kadının cansız bedeni bulundu.
Çamlıca Mahallesi'nde bir evin önündeki sulama havuzunda ceset olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan cesedin, evin sahibi 62 yaşındaki Havva Sönmez'e ait olduğu belirlendi.
Sönmez'in cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediye Morgu'na götürüldü.