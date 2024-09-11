Üye Girişi
Haberler

Alanya'da su sporu yaparken hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da su sporu yaparken teknenin çektiği şişme bottan düşen Cennet Aslan, başka bir parasailing teknesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde su sporu yaparken teknenin çektiği şişme bottan düşen Cennet Aslan (36), başka bir parasailing teknesinin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Okurcalar sahili açıklarında meydana geldi. Cennet Aslan, denizde su sporu yaparken teknenin iple çektiği şişme bottan düştü. Bu sırada başka bir parasailing teknesi ise Cennet Aslan'ın üzerinden geçti. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Cennet Aslan'ın cansız bedeni, denizdekilerin yardımıyla sahil güvenlik ekipleri tarafından lastik botla kıyıya çekildi. Cennet Aslan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediye morguna konuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İnceleme Güncel Alanya Kaza Spor

Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

Narin cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

 Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti

Cinayeti Whats App mesajları çözebilirdi! Meta'dan 'Narin' açıklaması

 Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık

"Biz seni kazı kazan gibi kazıdık"
İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi

İşte sır cinayetle ilgili hesap verenlerin listesi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Overthinking ne demek? Leyla dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Leyla Hayat Aşk Adalet kadrosunda kimler var? Leyla dizisi hangi gün? Leyla Hayat Aşk Adalet hangi kanalda yayınlanıyor? Leyla Hayat Aşk Adalet hangi diziden uyarlama? Leyla dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Leyla Hayat Aşk Adalet nerede çekildi? Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... setleri nerede? 11-12 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Leyla Hayat Aşk Adalet CANLI izle! Adalet 11 Eylül Çarşamba Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... 1. bölüm NOW TV izleme linki var mı? 11-12 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Narin'in katili kim? SON DURUM! Narin'i kim öldürdü? Yusuf Yerkel kimdir? Yusuf Yerkel kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
title