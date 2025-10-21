Alanya'da Sırp Vatandaşı Evinde Ölü Bulundu

Haberler

Alanya'da 74 yaşındaki Sırbistan uyruklu Caslav Flipovic, evinde hareketsiz halde bulundu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Flipovic'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Sırbistan uyruklu Caslav Flipovic (74), evinde ölü bulundu.

Olay, saat 09.30 sıralarında Oba Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İlçede yerleşik yaşayan Sırbistan vatandaşı Caslav Flipovic'ten haber alamayan komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Flipovic'in hareketsiz halde olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Flipovic'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Evdeki incelemenin ardından cenaze Alanya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber- Kamera: Alkın BİRİCİK/ALANYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
