Alanya'da Sırp Vatandaşı Evinde Ölü Bulundu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Sırbistan uyruklu Caslav Flipovic (74), evinde ölü bulundu.

Olay, saat 09.30 sıralarında Oba Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İlçede yerleşik yaşayan Sırbistan vatandaşı Caslav Flipovic'ten haber alamayan komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Flipovic'in hareketsiz halde olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Flipovic'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Evdeki incelemenin ardından cenaze Alanya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

