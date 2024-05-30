Alanya'da silahlı saldırı: 2 yaralı, 1 tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 kişinin silahla vurularak yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Mayıs'ta Güllerpınarı Mahallesi'nde önce S.Y.'yi, ardından bir kaç sokak ileride D.A.'yı silahla vurarak yaralayan ve olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, tespit ettikleri şüpheli H.C.Y. (19) ile yardım ettikleri belirlenen E.O. (21) ve A.Z.'yi (22) eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Evde yapılan aramalarda pompalı tüfek, 2 adet fişek ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan H.C.Y. tutuklandı, E.O. ile A.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25 Mayıs'ta Güllerpınarı Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde S.Y. ile bir kaç sokak ileride D.A. silahla vurulmuş, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı.