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Alanya'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Alanya'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken, 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Olay, husumetli kişiler arasında yaşanan bir çatışma sonucu gerçekleşti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Çıplaklı Mahallesi'nde A.A'yı (19) takip eden E.K. (22), M.Ç. (17) ve M.T. (19) arasında kavga çıktı.

Kavganın ardından evden av tüfeğini de alan ve haber verdiği babası M.A. (45) ile bölgeye dönen A.A, husumetli oldukları Harun Köleoğlu'na (19) araçtan ateş açtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücuduna saçmalar isabet eden Köleoğlu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından jandarma, baba M.A. ve oğlu A.A ile E.K, M.Ç. ve M.T'yi gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan baba M.A, oğlu A.A. ile ölenin abisi E.K. tutuklandı, şüpheli M.Ç. ve M.T. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
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