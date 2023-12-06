Alanya'da şiddetli yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
Antalya'nın Alanya ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle sokak ve caddeler beyaza büründü. Su birikintileri oluşan yerlerde çok sayıda iş yeri su altında kaldı. Alanya Belediyesi ve itfaiye ekipleri su tahliye çalışmalarına başladı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde şiddetli yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren yer yer dolu şeklinde etkili olan yağış nedeniyle beyaza bürünen sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu, çok sayıda iş yerini su bastı.
Kentin bazı cadde ve sokaklarındaki su birikintisi nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı.
Alanya Belediyesi ve itfaiye ekipleri, iş yerlerindeki suyu tahliye çalışması başlattı.
Belediye ekipleri, tıkanan rögarları açarken iş yeri çalışanları da dükkanlarındaki su tahliye çalışmalarına katıldı.