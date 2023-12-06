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Alanya'da şiddetli yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

6 Aralık 2023 14:09 Son Güncelleme: 14:10 Abone Ol

Antalya'nın Alanya ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle sokak ve caddeler beyaza büründü. Su birikintileri oluşan yerlerde çok sayıda iş yeri su altında kaldı. Alanya Belediyesi ve itfaiye ekipleri su tahliye çalışmalarına başladı.