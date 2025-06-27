Alanya'da Şiddetli Rüzgar ve Orman Yangınlarıyla Mücadele

Alanya'da Şiddetli Rüzgar ve Orman Yangınlarıyla Mücadele
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Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangınlarına müdahale devam ediyor. Şiddetli rüzgar, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırırken, Aksu'daki yangınlar ise kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları sürüyor.

ALANYA'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLUYOR

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutseydi Mahallesi'nin Kızılalan mevkisinde devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 yangın ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun şekilde çalışıyor. Zaman zaman şiddetini artıran rüzgar, yangının kontrol altına alınmasını güçleştirirken, bölgede seyrek şekilde yerleşim yerlerinin bulunduğu belirtildi.

AKSU'DA YANGIN BÖLGELERİNDE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aksu ilçesinde ise Kurşunlu ve Kumköy mahallelerindeki yangınlar tamamen kontrol altına alınırken, Yeşilkaraman Mahallesi'nde başka bir orman yangını çıktı. Buradaki yangına müdahale için 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi yönlendirildi. Yeşilkaraman Mahallesi'ndeki yangın da müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Ekipler yangınların yeniden alevlenme riskine karşı ise soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

İrem GÜNEYBAZ/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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