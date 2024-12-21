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Alanya'da Seyir Halindeyken Yanan Otomobil Hasar Gördü

Alanya'da Seyir Halindeyken Yanan Otomobil Hasar Gördü
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Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken motor bölümünden yanmaya başlayan otomobil, sürücünün müdahalesiyle durduruldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak otomobilde hasar oluştu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde belirlenemeyen nedenle motor bölümünden yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, otomobili durdurdu.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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