Alanya'da seralık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Antalya'nın Alanya ilçesinde seraların bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Antalya'nın Alanya ilçesinde seraların bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Konaklı Mahallesi'nde seraların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel