Alanya'da şehitlerin ismi halk otobüslerinde yaşatılıyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde özel halk otobüslerindeki tutacaklarda şehit asker ve polislerin isimleri yazıldı.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Alanya İlçe Başkanlığı tarafından şehitlerin isimlerini yaşatmak ve yolcuların dikkatini çekmek amacıyla otobüs tutacağı çalışması yapıldı.

Alanyalı şehitlerin de yer aldığı bazı şehitlerin ismi, fotoğrafları ile Türk bayrağı ve "Sayenizde ayaktayız" yazısının yer aldığı tutacaklar yaptırıldı.

Tutacaklar, vakıf başkanı Hakan Çoban ve şehit ailelerinin de katıldığı törenle otobüslere takıldı.

Hakan Çoban, vakıf olarak ilçe halkının şehitleri hep hatırlamasını istedikleri için böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Çoban, şehit ailelerinin görselleri gördükten sonra çok duygulandıklarını ve mutlu olduklarını söyledi.

Şehit Abdullah Ümit Sercan'ın eşi Özay Sercan da, şehitlerin adının insanlar tarafından hep anılmasının kendilerine gurur verdiğini kaydetti.

Şehit Coşkun Nazilli'nin annesi Sultan Nazilli ise, oğlunun fotoğraflarını otobüste gördüğümde çok duygulandığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
