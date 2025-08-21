Alanya'da Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, A.Y. yönetimindeki otomobil Küçükhasbahçe Mahallesi'nde şarampole devrildi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
A.Y. idaresindeki otomobil, Küçükhasbahçe Mahallesi'nde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü A.Y, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel