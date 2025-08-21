Alanya'da Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Alanya'da Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde, A.Y. yönetimindeki otomobil Küçükhasbahçe Mahallesi'nde şarampole devrildi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

A.Y. idaresindeki otomobil, Küçükhasbahçe Mahallesi'nde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü A.Y, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
Galatasaray, Fenerbahçe'nin transferdeki gözdesini istiyor

Galatasaray, Fenerbahçe'nin aylardır istediği yıldızı alıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarma aracındaki 2 kuzen, silahlı saldırıda yaralandı

2 kuzeni getiren jandarma aracına kurşun yağdırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.