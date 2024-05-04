Alanya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Y.D. (29) idaresindeki otomobil, Elikesik Mahallesi'nde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Y.D, itfaiye ekiplerince bulunduğu bölgeden çıkarıldı.
Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.