Alanya'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, R.A. (22) idaresindeki kamyon şarampole devrildi ve sürücü F.A. yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde şarampole devrilen kamyondaki bir kişi yaralandı.
R.A. (22) idaresindeki 35 DAS 34 plakalı kamyon, Güney Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, kamyonda sıkışarak yaralanan F.A, itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.