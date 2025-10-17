Haberler

Alanya'da Sahte Kimlikle Emlak Dolandırıcılığına Operasyon: 5 Tutuklama

Alanya'da Sahte Kimlikle Emlak Dolandırıcılığına Operasyon: 5 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde, sahte kimlik ve pasaportla başkasına ait arsayı satan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Almanya'da yaşayan bir kişi, arsasının izni olmadan satıldığını fark ederek savcılığa başvurdu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 1,5 milyon avro değerindeki arsayı, sahte kimlik ve pasaportla başkasına sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Almanya'da yaşayan Ümmü Demirkıran (68), Alanya'nın Kestel Mahallesi'ndeki 958 metrekarelik arsasının bilgisi dışında satıldığını fark etti. Demirkıran, bir emlak sitesinde arsasının satış ilanını görünce tapu kayıtlarını inceledi ve 28 Mart 2025 tarihinde taşınmazın M.Y.Ö. (32) isimli kişiye devredildiğini öğrendi. Türkiye'ye gelen Demirkıran, arsasının sahte kimlik ve pasaportla satıldığını tespit edip, savcılığa başvurdu. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Türkmenistan uyruklu A.J.'nin (49) sahte kimlikle arsayı 24 milyon liraya M.Y.Ö.'ye sattığı belirlendi. Polis ekipleri, satışta kullanılan sahte belgeleri düzenleyen ve süreci organize eden şüphelileri tespit etti. Soruşturma kapsamında H.K. (53) liderliğinde, F.O. (53), S.O. (39), A.K. (51), A.J. (49) ve avukat V.V. (38) hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

KOM ekipleri, Antalya, İstanbul ve Samsun'da belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Aramalarda ruhsatsız tabanca, şarjör, 8 mermi ve 6 cep telefonu ele geçirildi. Alanya'da gözaltına alınan A.J., A.K., F.O. ve S.O. ile diğer illerde yakalanan H.K. ve V.V. işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.K., A.J., F.O., S.O. ve A.K. tutuklandı, V.V. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Milyonlarca memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin Kabaiş'in flörtünün ilk ifadesi

Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin'in flörtünün ilk ifadesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
Bir an bile acımadı! İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar

İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Can Holding'e 2. dalga operasyon! Kenan Tekdağ dahil 26 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da yeni operasyon! Patronlar ve eski rektör gözaltında
13 yaşındaki çocuğu öldüren saldırgan, arabasını yakıp intihar etti

Her detayı korkunç! Ekmek almaya gelen çocuğu öldürdü
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin

Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin aldı

Kenti ayağa kaldıran olay! Önce evine çağırdı sonra kılıçla rehin aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.