Alanya'da sağanak nedeniyle bazı işletmelerin çardakları denize sürüklendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Dim Çayı'ndaki su seviyesi yükseldi. Piknik işletmelerinin çardakları denize sürüklendi, bazı evler ve iş yerleri zarar gördü. Alanya Kaymakamlığı tahliye duyurusu yaptı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde su seviyesi yükselen Dim Çayı üzerinde yer alan piknik işletmelerindeki çardaklar denize sürüklendi.

İlçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle debisi yükselen Dim Çayı ve Oba Çayı çevresindeki bahçe, iş yeri ve evler zarar gördü.

Dim Çayı üzerinde bulunan bazı işletmelerin çay içine kurduğu çardaklar, yükselen sular nedeniyle yerinden sökülerek denize sürüklendi.

Denize ulaşan çardaklar, işletme sahipleri tarafından sudan çıkarılarak araçlara yüklendi.

Dim Çayı çevresindeki bazı ev ve iş yerleri için tahliye duyurusu yapıldı

Alanya Kaymakamlığı, ilçede etkisini sürdüren yağışlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla Değirmendere Mahallesi'ndeki Kadıpınarı Piknik Alanı önü ile Asmaca Mahallesi-Mahmutseydi Bağlantı Yolu'nu araç trafiğine kapattı.

İlçede etkili olan yağışların su seviyesini yükselttiği Dim Barajı'nda da kontrollü su tahliyesi devam ediyor.

Kaymakamlık, sel ve su baskınlarına karşı Dim Çayı'nın geçtiği Tosmur ve Kestel mahallelerinin bazı bölgelerindeki binaların bodrum, zemin ve giriş katlarında oturanlar ile iş yerleri için tahliye duyurusunda bulundu.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
