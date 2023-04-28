ALANYA'DA SAĞANAK TAŞKINLARA SEBEP OLDU

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak bazı bölgelerde taşkınlara sebep oldu. İlçede bir süredir etkisini sürdüren sıcak hava, yerini sağanağa bıraktı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü uyarısının ardından Alanya'da önceki gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkili oldu. Alanya'da aralıklarla etkili olan sağanak hayatı olumuz etkiledi. Mahmutlar Mahallesi'nde yaklaşık yarım saat süreyle etkili olan dolu ve şiddetli sağanak nedeniyle bazı tarım alanları zarar görürken bir otomobil sürücüsü de taşkında mahsur kaldı. Aracının üzerine çıkan sürücü yoldan geçenlerden yardım istedi. O anları ise vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel