Haberler

Sağanakta evinde mahsur kalan yabancı uyruklu kadını ekipler kurtardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alanya'da etkili olan sağanak nedeniyle evinde mahsur kalan yabancı uyruklu kadın, AFAD ve İHH ekipleri tarafından kurtarıldı. Kadın, güvenli bir alana götürüldü.

ANTALYA Alanya'da etkili olan sağanak sonrası evinde mahsur kalan yabancı uyruklu kadın, AFAD ve İHH ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alanya'da dün etkili olan sağanak nedeniyle ilçenin birçok noktasında su baskınları yaşandı. İlçede çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Kızlarpınarı Mahallesi'nde yaşadığı dairenin girişinin suyla dolduğunu gören ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu kadın, gece yarısı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarla bölgeye AFAD ve İHH ekipleri sevk edildi. Kadın AFAD ve İHH ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak, güvenli alana götürüldü. Kadın, ekiplere İngilizce teşekkür etti. Binanın girişini kaplayan su, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Haber- kamera: Erkan UYSAL/ALANYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Zorbay Küçük'ün aralarında olduğu 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk
title