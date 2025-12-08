Haberler

Alanya'da sağanak sonrası evinde mahsur kalan yabancı uyruklu kadın kurtarıldı

Alanya'da etkili olan sağanak nedeniyle evinde mahsur kalan yabancı uyruklu kadın, AFAD ve İHH ekipleri tarafından kurtarıldı. Su baskınları yüzünden can havliyle yardım isteyen kadın, güvenli bir alana ulaştırıldı.

ANTALYA Alanya'da etkili olan sağanak sonrası evinde mahsur kalan yabancı uyruklu kadın, AFAD ve İHH ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alanya'da dün etkili olan sağanak nedeniyle ilçenin birçok noktasında su baskınları yaşandı. İlçede çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Kızlarpınarı Mahallesi'nde yaşadığı dairenin girişinin suyla dolduğunu gören ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu kadın, gece yarısı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarla bölgeye AFAD ve İHH ekipleri sevk edildi. Kadın AFAD ve İHH ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak, güvenli alana götürüldü. Kadın, ekiplere İngilizce teşekkür etti. Binanın girişini kaplayan su, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
