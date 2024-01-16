Alanya'da Sağanak Seralardaki Ürünlere Hasar Verdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak, seralardaki ürünlerde hasara yol açtı.

İlçede gece saatlerinden itibaren zaman zaman etkili olan sağanak, bazı seralardaki ürünlere ve tarlalardaki mahsullere zarar verdi.

Alanya Ziraat Odası görevlileri, zarar gören seralardaki ürünlerde ve tarlalarda hasar tespit çalışması yaptı.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, gazetecilere, Türkler ve Soğukpınar mahallelerinde aşırı yağış sonucu, yaklaşık 14 dönüm alanda ekili ürünün zarar gördüğünü söyledi.

Sağanağın özellikle dere yatağında bulunan sebze seralarında etkili olduğunu anlatan Göktepe, "Üreticilerimize Alanya Ziraat Odası ailesi olarak geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. TARSİM sigortaları sel su baskınını karşılıyor. Onun için mutlaka TARSİM sigortalarımızı yaptıralım. Hasar tespit çalışmaları sonrasında ziraat odası ve diğer paydaşlarımızı da dahil ederek üreticilerimizin yaralarını saracağız." dedi.