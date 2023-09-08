Alanya'da Safari Kazasında Çok Sayıda Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesine çıkışında meydana gelen safari kazasında çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Kaza, D 400 karayolu Alanya girişi ilk tünelde yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada çak sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesine çıkışında meydana gelen safari kazasında çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Kaza, D 400 karayolu Alanya girişi ilk tünelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgede safari turu yapan cip devril. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada çak sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Alanya'da 3 Ağustos tarihinde yaşanan safari kazasında turistleri taşıyan saferi aracının otomobille çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 4'ü Türk, 7'si İsrail, 2'si Rus ve 2'si Kazak olmak üzere 15 kişi yaralanmıştı. - ANTALYA