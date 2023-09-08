Alanya'da safari cipinin devrilmesi kaza anı kameralara yansıdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde safari cipinin devrildiği zincirleme kazada yaşamını yitiren Polonyalı turistin T.P.K. (33) olduğu öğrenildi. Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde; tünel çıkışında beton mikserinin kamyonete, onun da safari cipine çarptığı, daha sonra cipin devrildiği anlar yer aldı.